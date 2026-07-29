Добавляю ложку соевого соуса: малосольные огурцы «Пиканта» за 10 минут — хрустят так, что невозможно остановиться

Когда не хочется ждать сутки, пока огурцы просолятся, выручает этот быстрый рецепт. Всего несколько простых ингредиентов превращают свежие огурцы в ароматную закуску буквально за 10 минут.

Ложка соевого соуса делает вкус более насыщенным, чеснок добавляет пикантности, а укроп и легкая острота чили придают тот самый летний аромат, из-за которого миска пустеет почти сразу.

Для приготовления понадобится: огурцы — 1 кг, свежий укроп — небольшой пучок, чеснок — 3–4 зубчика, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., уксус 6% — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., хлопья сушеного чили — по вкусу.

Огурцы вымойте, срежьте кончики и нарежьте брусочками. Укроп мелко порубите, чеснок измельчите ножом. Сложите огурцы в глубокую миску, добавьте укроп, чеснок, соль, сахар, хлопья чили, влейте соевый соус, уксус и растительное масло.

Хорошо перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла каждый кусочек, накройте миску крышкой или пищевой пленкой и уберите в холодильник на 10 минут. За это время несколько раз встряхните или перемешайте огурцы — так они быстрее пропитаются маринадом.

Личный опыт

Мне особенно нравится готовить такие огурцы из небольших плотных плодов с тонкой кожицей — они остаются максимально хрустящими. Если есть время, оставляю их в холодильнике не на 10 минут, а на 30–40: вкус становится ярче, но свежесть и аппетитный хруст при этом полностью сохраняются.