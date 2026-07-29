Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 10:23

Макароны не варю: готовлю ужин в одной сковороде — добавляю сосиски, сливки и сыр

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда после работы совсем нет сил стоять у плиты, выручает этот рецепт. Вся его прелесть в том, что макароны не нужно предварительно отваривать: они готовятся прямо в сковороде, постепенно впитывая сливочный соус.

Получается насыщенный вкус, минимум грязной посуды и сытный ужин, который нравится всей семье.

Для приготовления понадобится: макароны из твердых сортов пшеницы — 250 г, сосиски — 300 г, сливки 20% — 250 мл, вода или горячий бульон — 350–400 мл, твердый сыр — 120 г, помидоры — 2 небольших шт., кетчуп — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 1 ст. л. (или соль по вкусу), растительное масло — 1 ст. л., свежая зелень — по вкусу.

В глубокой сковороде слегка обжарьте кружочки сосисок, добавьте измельченный чеснок, затем всыпьте сухие макароны. Отдельно смешайте сливки, кетчуп, горячую воду и соевый соус, залейте этой смесью содержимое сковороды, перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 12–15 минут, пока макароны не станут мягкими.

Если жидкости окажется мало, подлейте еще немного горячей воды. Затем добавьте нарезанные помидоры, половину натертого сыра и зелень, перемешайте, посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой еще на 2–3 минуты, чтобы сыр полностью расплавился, и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Для такого блюда я стараюсь выбирать сосиски с максимально простым составом и умеренным содержанием жира — примерно 15–20 г на 100 г продукта. Они остаются сочными, но не выделяют слишком много жира во время обжаривания, поэтому сливочный соус получается нежным, а не маслянистым.

Проверено редакцией
Читайте также
И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество
И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Абрикосы в сметанной заливке и песочная основа — этот пирог нежнее бисквита, а кислинка ягод делает его идеальным к чаю
Общество
Абрикосы в сметанной заливке и песочная основа — этот пирог нежнее бисквита, а кислинка ягод делает его идеальным к чаю
Беру печень и собираю вкусный рулет: на завтрак с хлебом или как закуску на гренки. Полезно и вкусно
Общество
Беру печень и собираю вкусный рулет: на завтрак с хлебом или как закуску на гренки. Полезно и вкусно
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Завтрак из сосисок и сыра — подаю вместо оладий из кабачков и сырников: экспресс-вариант
Общество
Завтрак из сосисок и сыра — подаю вместо оладий из кабачков и сырников: экспресс-вариант
Life Style
рецепты
продукты питания
макароны
сосиски
соус
ужин
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова назвала адовым лицемерием фестиваль Вайкуле в Юрмале
Россиянам рассказали, какая сумма подойдет для начала инвестиций
Агрессивный коршун внезапно напал на жителя Кемерово
В России выявили неэффективность украинской ПВО
Мошенники добрались до таксистов
Склад Wildberries в российском городе остановил поставки
«Все должны их спасать»: Милонов о восхождениях альпинистов на Эльбрус
Удары по Украине сегодня, 29 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дурова не обнаружили в базе Интерпола
Психолог раскрыла, чем опасен частый просмотр объявлений о продаже квартир
В Госдуме объяснили, в чем главная ошибка Дурова
Новый российский регион накрыли отключения света
Ветеран ФСБ ответил, почему Дурову не стоит надеяться на помощь Запада
Ребенок пострадал от удара дрона в Белгороде
Раскрыта возможая мера наказания убийцы мальчика Паши из Ленобласти
Подросток утонул, пока пытался переплыть озеро на перегонки
Трихолог назвала наиболее распространенную причину сечения волос
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Спасатели нашли тело мальчика, которого вместе с отцом смыло в море
Неизвестный открыл огонь по предпринимателю в подъезде жилого дома
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.