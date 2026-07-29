Макароны не варю: готовлю ужин в одной сковороде — добавляю сосиски, сливки и сыр

Макароны не варю: готовлю ужин в одной сковороде — добавляю сосиски, сливки и сыр

Когда после работы совсем нет сил стоять у плиты, выручает этот рецепт. Вся его прелесть в том, что макароны не нужно предварительно отваривать: они готовятся прямо в сковороде, постепенно впитывая сливочный соус.

Получается насыщенный вкус, минимум грязной посуды и сытный ужин, который нравится всей семье.

Для приготовления понадобится: макароны из твердых сортов пшеницы — 250 г, сосиски — 300 г, сливки 20% — 250 мл, вода или горячий бульон — 350–400 мл, твердый сыр — 120 г, помидоры — 2 небольших шт., кетчуп — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соевый соус — 1 ст. л. (или соль по вкусу), растительное масло — 1 ст. л., свежая зелень — по вкусу.

В глубокой сковороде слегка обжарьте кружочки сосисок, добавьте измельченный чеснок, затем всыпьте сухие макароны. Отдельно смешайте сливки, кетчуп, горячую воду и соевый соус, залейте этой смесью содержимое сковороды, перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 12–15 минут, пока макароны не станут мягкими.

Если жидкости окажется мало, подлейте еще немного горячей воды. Затем добавьте нарезанные помидоры, половину натертого сыра и зелень, перемешайте, посыпьте оставшимся сыром, накройте крышкой еще на 2–3 минуты, чтобы сыр полностью расплавился, и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Для такого блюда я стараюсь выбирать сосиски с максимально простым составом и умеренным содержанием жира — примерно 15–20 г на 100 г продукта. Они остаются сочными, но не выделяют слишком много жира во время обжаривания, поэтому сливочный соус получается нежным, а не маслянистым.