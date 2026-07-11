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11 июля 2026 в 07:33

Завтрак из сосисок и сыра — подаю вместо оладий из кабачков и сырников: экспресс-вариант

Фото: D-NEWS.ru
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Если вы устали от привычных сырников и кабачковых оладий, приготовьте этот экспресс-завтрак из сосисок и сыра. За считаные минуты вы получите румяные, ароматные биточки, которые по вкусу напоминают нежный сырный хот-дог в новой интерпретации.

Для приготовления понадобится: 4–5 сосисок, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 2–3 ст. л. муки, пучок укропа, соль и перец по вкусу. Сосиски нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте сосиски, сыр, яйца, сметану, муку, рубленый укроп, соль и перец до однородной массы. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладушки. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 2–3 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить оладьи по этому рецепту и дала совет: если хотите хрустящую корочку, оладушки можно обмакнуть в яйцо, а затем обвалять в панировочных сухарях перед жаркой.

Ранее стало известно, как приготовить творожные «облака» вместо сырников.

Проверено редакцией
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рецепты
завтраки
сосиски
Дарья Иванова
Д. Иванова
Завтрак из сосисок и сыра — подаю вместо оладий из кабачков и сырников: экспресс-вариант Если вы устали от привычных сырников и кабачковых оладий, приготовьте этот экспресс-завтрак из сосисок и сыра. За считанные минуты вы получите румяные, ароматные биточки, которые по вкусу напоминают нежный сырный хот-дог в новой интерпретации.
4-5 сосисок
100 г твердого сыра
2 яйца
2 ст. л. сметаны
2-3 ст. л. муки
пучок укропа
соль и перец по вкусу
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Сосиски нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке. В миске смешайте сосиски, сыр, яйца, сметану, муку, рубленый укроп, соль и перец до однородной массы.
На разогретой сковороде с маслом выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладушки. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 2-3 минуты).
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