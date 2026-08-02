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02 августа 2026 в 12:30

Никаких хлопот с тестом — пеку английские сконы с клубникой: рассыпчатые, с хрустящей шапкой, к чаю с джемом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, жирные сливки и яйца — и за 25 минут пеку английские сконы с клубникой: рассыпчатые, с хрустящей золотистой шапкой, которые идеально подходят к чаю с джемом. Это британская классика, но без лишних сложностей — просто рубим масло с мукой, добавляем сливки, яйцо и ягоды, быстро замешиваем, вырезаем кружочки и в духовку. Сконы получаются нежными, маслянистыми, с кисло-сладкими клубничными вкраплениями и легким ванильным ароматом. Подавайте их тёплыми, разрежьте пополам, намажьте клубничный джем и шапку взбитых сливок — вкус, как в лучших лондонских кондитерских.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 50 г сливочного масла (холодного), 150 мл сливок (33%), 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, 100 г свежей или замороженной клубники (мелко нарезанной). В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль. Холодное масло натрите на тёрке и порубите с мукой в крошку. Влейте сливки и яйцо, быстро перемешайте, добавьте клубнику, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 2 см, вырежьте стаканом кружочки. Выложите на противень, смажьте желтком. Выпекайте при 200°C 15–18 минут до румяности. Остудите 5 минут и подавайте с джемом и сливками. Готовится просто, а вкус — настоящий английский завтрак.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти сконы для своих гостей. Даже те, кто не любит выпечку, просили добавки. Кстати, вместо клубники можно взять голубику или вишню — каждый раз новый вкус. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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