Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане в Москве

Случившееся в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве является жестоким террористическим актом, заявил мэр Сергей Собянин в МАКСе. Он отметил, что правоохранители проведут расследование и все виновные будут наказаны. Градоначальник выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего восстановления раненым.

Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь, — написал Собянин.

При взрыве в московском ресторане Balzi Rossi погибли пять человек: двое пострадавших скончались в больнице. Более шести человек остаются в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни. Сразу после взрыва сообщалось о трех погибших.

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