На Кубани пресекли попытку поджога электроподстанции по заданию кураторов В Ейске задержали мужчину, который хотел поджечь электроподстанцию

В Ейске сотрудники УФСБ России совместно с полицией задержали 22-летнего мужчину, который намеревался поджечь электроподстанцию, сообщили в управлении МВД России по региону. Отмечается, что местный житель находился в сговоре с иностранными кураторами. Он проник на объект посреди ночи, облил трансформатор зажигательной смесью и поджег его, пламя удалось оперативно потушить.

По предварительным данным, молодой человек действовал по указанию иностранных кураторов. Следуя их инструкциям, он ночью проник на объект, облил трансформатор заранее изготовленной зажигательной смесью и поджег. <...> После возгорания сработала пожарная сигнализация. Сотрудники электросетей в кратчайшее время прибыли на место и потушили пламя, — говорится в сообщении.

Ранее в Смоленской области возбудили дело против подростков за попытку теракта на железной дороге. По информации регионального управления Следственного комитета, они выполняли инструкции кураторов.

До этого стало известно, что с июля 2025 года в 16 регионах России были задержаны 46 молодых пользователей сервиса «Дайвинчик». ФСБ зафиксировала многочисленные факты использования Украиной чат-бота для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.