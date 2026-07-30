Россиянин пробил дыру в стене и спалил квартиру соседки «огнеметом»

В Кемеровской области осудили мужчину, который при помощи самодельного огнемета устроил пожар в квартире соседки после бытового конфликта, сообщает объединенный пресс-центр Кемеровских судов в Telegram-канале. По данным специалистов, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес по смежной стене не менее десяти ударов молотком, впоследствии чего образовалось сквозное отверстие.

Суд <...> назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, — сказано в сообщении.

Установлено, что подсудимый воспользовался аэрозольным баллоном, который поднес к отверстию в стене и поджег зажигалкой. Затем мужчина схватил металлическую гардину и ударил ею по стеклопакету на балконе потерпевшей. Ущерб составил более 38 тыс. рублей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали 44-летнюю местную жительницу, обвиняемую в расправе над мужем. По версии следствия, 28 июля в квартире на проспекте Орджоникидзе во время затяжной ссоры женщина схватила нож и нанесла супругу три удара в область туловища.