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30 июля 2026 в 19:55

Россиянин пробил дыру в стене и спалил квартиру соседки «огнеметом»

Житель Кузбасса поджег квартиру соседки при помощи самодельного огнемета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Кемеровской области осудили мужчину, который при помощи самодельного огнемета устроил пожар в квартире соседки после бытового конфликта, сообщает объединенный пресс-центр Кемеровских судов в Telegram-канале. По данным специалистов, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес по смежной стене не менее десяти ударов молотком, впоследствии чего образовалось сквозное отверстие.

Суд <...> назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, — сказано в сообщении.

Установлено, что подсудимый воспользовался аэрозольным баллоном, который поднес к отверстию в стене и поджег зажигалкой. Затем мужчина схватил металлическую гардину и ударил ею по стеклопакету на балконе потерпевшей. Ущерб составил более 38 тыс. рублей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали 44-летнюю местную жительницу, обвиняемую в расправе над мужем. По версии следствия, 28 июля в квартире на проспекте Орджоникидзе во время затяжной ссоры женщина схватила нож и нанесла супругу три удара в область туловища.

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