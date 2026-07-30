Россиянка получила осколочные ранения шеи при взрыве FPV-дрона

Мирная жительница пострадала в Белгородском округе в результате атаки Вооруженных сил Украины, ее госпитализировали, передает оперштаб региона в Telegram-канале. В частности, в поселке Октябрьский при взрыве FPV-дрона женщина получила осколочные ранения шеи.

Уточняется, что пострадавшей оказали помощь в Октябрьской районной больнице. Вскоре ее планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. В результате атаки также были повреждены грузовой и легковой автомобили.

Ранее число пострадавших в результате атаки беспилотника на предприятие в селе Белянка Белгородской области увеличилось до девяти человек. Также был обнаружен погибший мужчина. Одна из пострадавших — женщина с осколочными ранениями, она госпитализирована в Шебекинскую центральную районную больницу.

Между тем стало известно, что четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам беспилотников. В Шебекино дрон ударил по автомобилю, находившемуся на территории предприятия. В результате атаки пострадала женщина — она получила осколочные ранения предплечья и грудной клетки и была госпитализирована.