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29 июля 2026 в 15:14

Напавший на полицейского с бритвой мужчина попал под домашний арест

Жителя Новокузнецка отправили под домашний арест за нападение на полицейского

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Новоильинский районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест мужчину, напавшего с бритвой на местного жителя, а затем и на полицейского, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Инцидент произошел 26 июля во время бытового конфликта.

Суд пришел к выводу о необходимости избрания обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста с 28.07.2026 по 26.09.2026, — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес оппоненту опасной бритвой не менее двух ударов в область лица. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось из-за вмешательства сотрудника полиции. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и ранил правоохранителя, тот получил резаную рану предплечья.

Нападавший частично признал свою вину в совершенных преступлениях. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и применении насилия к представителю власти.

Ранее группа автоподставщиков совершила нападение на инспектора ДПС у метро «Китай-город» в Москве. Злоумышленники вымогали деньги у водителя после инсценированного наезда на девушку, а при появлении сотрудника полиции переключились на него. После на дебоширов было возбуждено уголовное дело.

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