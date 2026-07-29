Напавший на полицейского с бритвой мужчина попал под домашний арест

Напавший на полицейского с бритвой мужчина попал под домашний арест Жителя Новокузнецка отправили под домашний арест за нападение на полицейского

Новоильинский районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест мужчину, напавшего с бритвой на местного жителя, а затем и на полицейского, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. Инцидент произошел 26 июля во время бытового конфликта.

Суд пришел к выводу о необходимости избрания обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста с 28.07.2026 по 26.09.2026, — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения нанес оппоненту опасной бритвой не менее двух ударов в область лица. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось из-за вмешательства сотрудника полиции. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и ранил правоохранителя, тот получил резаную рану предплечья.

Нападавший частично признал свою вину в совершенных преступлениях. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и применении насилия к представителю власти.

Ранее группа автоподставщиков совершила нападение на инспектора ДПС у метро «Китай-город» в Москве. Злоумышленники вымогали деньги у водителя после инсценированного наезда на девушку, а при появлении сотрудника полиции переключились на него. После на дебоширов было возбуждено уголовное дело.