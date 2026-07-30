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30 июля 2026 в 20:17

Правительство России приняло решение по топливу для аграриев

Правительство России приняло постановление для обеспечения аграриев топливом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Правительство России приняло поставление для обеспечение сельхозпроизводителей топливом в необходимых объемах, сообщается на сайте кабмина. Утвержденный временный порядок обеспечения аграриев ГСМ будет действовать до 1 ноября.

Предприятия агропромышленного комплекса будут обеспечены регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ, — сказано в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что российские аграрии с начала 2026 года собрали уже более 21 млн тонн зерновых культур. В настоящее время уборочные работы в стране продвигаются с небольшим отставанием от прошлогодних графиков.

До этого Минсельхоз рассказал, что потребности агропромышленного комплекса в топливе обеспечиваются в приоритетном порядке. Минэнерго также подтвердило наличие необходимых объемов топлива для аграриев. На проведенном тематическом совещании обсуждались потребности в топливе для животноводства, растениеводства и пищевой промышленности.

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