Российские аграрии собрали более 21 млн тонн зерновых с начала года

Российские аграрии собрали более 21 млн тонн зерновых с начала года

Российские аграрии с начала 2026 года собрали уже более 21 млн тонн зерновых культур, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании Всероссийского дня поля. В настоящее время уборочные работы в стране продвигаются с небольшим отставанием от прошлогодних графиков. Трансляция заседания доступна на сайте министерства.

По уборочной кампании, на сегодня мы уже сделали больше 21 млн тонн зерновых. Пока у нас уборка идет с отставанием, по зерновым где-то на порядка 2,5 млн гектаров мы отстаем, — уточнила Лут.

По словам главы ведомства, задержка темпов уборки напрямую связана с затянувшимися весенними и летними дождями. Особенно сильно осадки повлияли на Центральный федеральный округ, где сельхозпроизводители все еще ожидают благоприятных погодных условий для полноценного выхода в поля.

При этом в министерстве отмечают отличный потенциал урожая в физическом выражении по другим ключевым макрорегионам. Ожидаемый спад объемов сбора в Сибири планируется полностью компенсировать за счет высокой продуктивности южных субъектов страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил главу Северной Осетии Сергея Меняйло сделать так, чтобы урожай в этом году был лучше. Руководитель региона рассказал о задержке посевной из-за дождей, но сельхозпроизводители скорректировали план, поэтому обошлось без сбоев.