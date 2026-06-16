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16 июня 2026 в 14:08

«Должен быть лучше»: Путин попросил Меняйло позаботиться об урожае

Путин призвал главу Северной Осетии повысить качество урожая в этом году

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин в рамках рабочей встречи попросил главу республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло сделать так, чтобы урожай в этом году был лучше, чем в предыдущем. Руководитель региона сообщил о задержке посевной из-за дождей, но сельхозпроизводители скорректировали план, поэтому обошлось без серьезных сбоев, передает пресс-служба Кремля.

[Урожай] должен быть лучше, [чем в прошлом году], — отметил российский лидер.

Меняйло заверил, что местные власти прилагают все усилия для выполнения этой задачи. Также он напомнил, что за прошлый год Северная Осетия дала 560 тыс. тонн зерна, из них 161 тыс. тонн — это озимые.

Ранее Путин отметил снижение уровня сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае по итогам прошлого года. Глава государства обсудил эту тему на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, где рассматривались ход посевной кампании и развитие АПК.

До этого стало известно, что Оренбургская область в этом году поставила рекорд по урожаю семечек и пшеницы. Как уточнил губернатор Евгений Солнцев на встрече с президентом РФ, такого урожая пшеницы не было с 1968 года. Кроме того, регион занял вторую позицию в стране по производству подсолнечника.

Власть
Владимир Путин
Сергей Меняйло
Северная Осетия
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