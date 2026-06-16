Путин подчеркнул значимость центров поиска пропавших в зоне СВО

Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на деятельность центров по поиску военнослужащих, пропавших без вести в зоне проведения специальной военной операции. В ходе рабочей встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло доложил главе государства о том, как организован этот сложный процесс, передает пресс-служба Кремля.

Очень важная работа, — подтвердил российский лидер во время обсуждения.

Меняйло отдельно уточнил, что созданные в Северной Осетии специализированные центры давно вышли на межрегиональный уровень и сегодня принимают обращения от граждан из 74 субъектов РФ. В подавляющем большинстве случаев поступающие запросы касаются российских военнослужащих, которые проходят службу в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии. Власти региона заверили президента, что продолжат оказывать всестороннюю поддержку поисковикам.

Ранее Путин предложил почтить минутой молчания погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева по время встречи с участниками СВО в Кремле. Глава государства назвал погибшего светлым человеком. Путин также отметил, что необходимо увековечивать память героев.