Путин предложил почтить минутой молчания погибшего на СВО Очир-Горяева

На встрече с участниками специальной военной операции президент России Владимир Путин предложил почтить минутой молчания память погибшего Героя России Нарана Очир-Горяева. Как передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, глава государства назвал бойца светлым человеком. Путин вместе с этим отметил, что нужно увековечивать память героев. По его словам, важно не только присваивать их имена штурмовым подразделениям, но и улицам и школам.

К сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его (героя России Нарана Очир-Горяева. — NEWS.ru), и других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания, — заявил Путин.

Ранее глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что Очир-Горяев погиб во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Военнослужащий был заместителем командира батальона в звании старшего лейтенанта.

Власти Калмыкии сообщали, что похороны Героя России назначили на 10 июня. Семья военнослужащего решила, что церемония пройдет на городском кладбище в Элисте.