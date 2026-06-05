Участвовавший в прямой линии с Путиным Герой России погиб в зоне СВО

Участвовавший в прямой линии с Путиным Герой России погиб в зоне СВО Глава Калмыкии Хасиков сообщил о гибели Героя России Очир-Горяева в зоне СВО

Герой России, уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, сообщил глава республики Бату Хасиков в мессенджере МАКС. Военнослужащий занимал должность заместителя командира батальона в звании старшего лейтенанта.

Калмыкия понесла невосполнимую утрату. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш прославленный земляк, Герой России, заместитель командира батальона старший лейтенант Наран Алексеевич Очир-Горяев, — написал Хасиков.

Очир-Горяев принимал участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Боец докладывал лидеру о взятии Северска. Его дочь Виктория тогда заявляла, что отец готов вернуться в зону СВО, «как только скажет начальство», поскольку не хочет бросать свою команду.

Герой России после мероприятия признавался, что личная встреча с президентом вызвала у него сильное волнение. По его словам, глава государства интересовался его личной жизнью, расспрашивал о семье и детях. Также в ходе беседы они обсуждали ситуацию в зоне проведения спецоперации.