26 декабря 2025 в 10:17

«Волнительно»: Герой России откровенно описал встречу с Путиным

Герой России Очир-Горяев заявил, что встреча с Путиным оказалась волнительной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Герой России Наран Очир-Горяев признался, что личная встреча с президентом страны Владимиром Путиным вызвала у него сильное волнение. В разговоре с ТАСС он отметил, что глава государства интересовался его личной жизнью, расспрашивал о семье и детях. Также в ходе беседы они обсудили текущую ситуацию в зоне проведения специальной военной операции.

Каждая встреча с верховным главнокомандующим — это всегда волнительно. Я видел, что и для журналистов, которые постоянно выступают в СМИ, и то это было волнительно, — сказал Герой России.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что встреча президента России с представителями делового сообщества прошла поздним вечером 24 декабря в Кремле. Он охарактеризовал состоявшийся разговор как насыщенный и имеющий практическую направленность.

До этого Путин принял участие в заседании Государственного совета. На повестке дня поднимались вопросы подготовки кадров. Кроме того, на встрече рассмотрели тему, связанную с ветеранами специальной военной операции. Песков заявлял, что российский лидер поддерживает регулярный контакт с военнослужащими, участвующими в СВО.

