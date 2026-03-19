Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 20:12

Политолог объяснил, есть ли у жителей Украины шанс сорвать мобилизацию

ТЦК Украины Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Народное сопротивление мобилизации на Украине не сможет сорвать ее проведение, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. По его словам, протестные выступления украинцев разрозненны и еще не «доросли» до настоящего антивоенного движения.

Есть огромная разница между просто протестом и антивоенным движением. Антивоенное движение отрицает саму войну как способ решения проблем. Что бы ни делали власть имущие, это сопротивление идет вглубь. А бытовой протест — это, простите, когда жена заначку нашла. Это совсем другая история, — сказал Скачко.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что насильственная мобилизация на Украине в ряде случаев перерастает в рукопашные столкновения. Он отметил, что попытки принудительного призыва сопровождаются силовыми задержаниями со стороны сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

Кроме того, попавший в плен украинский военнослужащий Артур Козарян рассказал, что сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют рабочих, инвалидов и бездомных. Военкомы также охотно отправляют на фронт тех, у кого нет возможности откупиться.

СВО
Украина
мобилизация
ТЦК
сопротивление
Павел Воробьев
Елена Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.