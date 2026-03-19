«Нужно больше крови». Украина усиливает мобилизацию: к чему готовят ВСУ

В ВСУ сообщили, что на Украине увеличили план по мобилизации до 35 тысяч человек в месяц. Кроме того, на улицах украинских городов уже стало больше патрулей ТЦК. По данным экспертов, также участились инциденты, связанные с сопротивлением военкомам. Зачем Киеву нужно еще больше людей, к чему готовится украинское командование, почему украинцы все жестче сопротивляются «бусификации» и стоит ли ожидать волны диверсий против ТЦК — в материале NEWS.ru.

Что ВСУ сообщили о мобилизации на Украине

На Украине заметно увеличилось количество патрулей ТЦК, а ход мобилизации свидетельствует о больших потерях в ВСУ, заявил майор ВСУ Юрий Касьянов.

«Заметил, что на улицах Киева стало гораздо больше патрулей военкомата, они перекрывали даже магистральную дорогу. До этого такие облавы видел только в Харькове. То есть мобилизация усиливается... Говорят, что план мобилизации был увеличен с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Это свидетельствует о росте наших потерь», — написал Касьянов в соцсетях.

При этом он отметил, что «людей в армии не хватает», и признал, что мобилизация на Украине, даже в принудительном виде, не выполняет своей функции.

Рекламный щит в Купянске, 2023 год

Почему в городах Украины стало больше патрулей ТЦК

До недавнего времени Киев был городом, где в наименьшей степени проявлялись патрули ТЦК, но теперь ограничения, по-видимому, сняты, сказал NEWS.ru политолог Михаил Павлив.

«Проблема комплектации и мобилизации становится ключевой. У них две основные проблемы: нехватка кадров и трудности с мобилизацией. План в 30 тысяч человек не выполнялся, и даже если теоретически поставить план в 40–50 тысяч, смысл ограничивается тем, что реально эти цифры не достигаются. Драконовскими методами удавалось „нахватать“ людей, но значительная часть потом сбегала на этапах перемещения к линии фронта — есть предел возможностей таких „вылавливателей“», — пояснил Павлив.

При этом на Украине отмечают насильственный характер мобилизации и нарастающее возмущение населения по этому поводу. Так, в Днепропетровске мобилизованный мужчина скончался в больнице после жестокого избиения сотрудниками территориального центра комплектования. Родственники погибшего обратились в полицию.

В Харькове до этого сотрудники территориального центра комплектования избили 55-летнего демобилизованного военного с инвалидностью, давно снятого с воинского учета по состоянию здоровья.

ТЦК Украины

Как украинцы сопротивляются мобилизации

В марте жители одного из сел Волынской области на Украине заблокировали авто, в котором находились сотрудники ТЦК, сообщило издание «Страна.ua». Таким образом они помешали провести мобилизацию в населенном пункте. Местные жители сначала раскачивали авто, которое медленно передвигалось по проселочной дороге. Затем они открыли дверь машины и начали спорить с сотрудниками ТЦК, выступая против принудительной мобилизации.

До этого группа из 20 гражданских напала на патруль ТЦК в Полтавской области, применив слезоточивый газ. В результате пострадали шесть силовиков. Восемь мужчин задержаны, шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

При этом, по мнению Павлива, признаков организованного сопротивления мобилизации на Украине пока не видно.

«Есть отдельные случаи ожесточенного сопротивления, которые становятся достоянием общественности. Люди сопротивляются по мере сил, но рассчитывать на скоординированное движение не стоит. Прецеденты утечек данных и единичных атак, конечно, будут и, вероятно, уже есть, но в целом это не станет решающим фактором. По прошлому опыту, удары по пунктам набора наносят моральный и тактический ущерб, но системно не разрушают механизмы мобилизации. В общем, централизованного и массового сопротивления не будет», — считает эксперт.

ТЦК Украины

«Может ли такое сопротивление масштабно сорвать мобилизацию на Украине? Конечно, нет. ТЦК уже давно превратились в самостоятельную силовую структуру, в некую преторианскую гвардию режима Зеленского, — сказал политолог Владимир Скачко в разговоре с NEWS.ru. — Поэтому сорвать мобилизацию… Я повторю: есть огромная разница между просто протестом и антивоенным движением. Как между демократией и „демократизатором“. Антивоенное движение отрицает саму войну как способ решения проблем. Что бы ни делали власть имущие, это сопротивление идет вглубь. А бытовой протест — это, простите, когда жена заначку нашла. Это совсем другая история».

Зачем ВСУ больше мобилизованных

Цифру в 30 тысяч мобилизованных в месяц называл в 2025 году главком ВСУ Александр Сырский — по его словам, такое пополнение необходимо только для поддержания боеспособности украинской армии.

По мнению Павлива, даже увеличение норм мобилизации не позволит ВСУ кардинально поменять ситуацию на фронте.

«К чему они готовятся? По сути, ни к чему конкретному. У них проблемы на линии фронта, и сколько бы они дронами ни „затыкали“ пробелы, без людей фронт „проседает“ и продолжает нестабильно вести себя», — заключил эксперт.

