В МИД раскрыли последствия отказа США от моратория на ядерные испытания Рябков: отказ США от моратория на ядерные испытания может вызвать эффект домино

Россия дала США понять, что отказ американской стороны от моратория на ядерные испытания может привести к эффекту домино, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, делалось это неоднократно.

Внимательно следим за действиями США на данном направлении. Неоднократно доводили до американцев позицию, что выход Вашингтона из национального моратория на ядерные испытания станет крайне болезненным ударом по ДВЗЯИ и с высокой степенью вероятности спровоцирует эффект домино, — отметил он.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны президента Украины Владимира Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к изначальным причинам, которые легли в основу начала спецоперации.