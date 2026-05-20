Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки перед переговорами Путин и Си Цзиньпин пожали руки при встрече на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели церемонию приветствия на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине. Лидеры обменялись рукопожатием, после чего поприветствовали представителей делегаций и присутствующих журналистов.

Во время официальной церемонии прозвучал российский гимн, сопровождавшийся артиллерийскими залпами. Встреча стала началом переговоров между Москвой и Пекином в рамках двухдневного визита российской делегации в Китай.

В Пекин прибыла российская делегация из министров, администрации президента, представителей Правительства, а также главы регионов и представители крупного бизнеса. Основные консультации пройдут сначала в узком составе, а затем с участием представителей обеих сторон.

Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Ожидается, что по итогам переговоров стороны обсудят развитие двусторонних отношений, экономическое взаимодействие и дальнейшее укрепление партнерства между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что местом проведения переговоров выбран Дом народных собраний — одно из крупнейших парламентских зданий в мире. Комплекс расположен на западной стороне площади Тяньаньмэнь и насчитывает свыше 300 залов различного назначения. Здесь проходят важнейшие государственные мероприятия, международные встречи и официальные церемонии.