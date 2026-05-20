Личная жизнь, алкоголизм, неудачная пластика: где сейчас Татьяна Догилева

Актриса Татьяна Догилева в последнее время редко появляется на светских мероприятиях. Недавно она впервые за долгое время посетила публичное мероприятие. Какие последние новости выходили о ней, что известно о личной жизни?

Какие последние новости выходили о Догилевой

Татьяна Догилева посетила церемонию Ассоциации продюсеров кино и телевидения, на которой торжественно подвели итоги 2025 года.

Для выхода в свет актриса выбрала черные брюки, кофту и бежевый кардиган с черным цветком. Она выглядела потрясающе, много улыбалась и охотно позировала фотографам. Также звезда поделилась редким комментарием о личной жизни.

«Я стараюсь видеться с родными, с дочкой. Но самое забавное, что чаще всего я вижусь с бывшим мужем. Развод — это всегда тяжело, но мы так много пережили, что все равно остаемся родными людьми. Я могу обратиться к нему по любому вопросу, и он всегда поможет», — поделилась она.

Догилева остается активной в профессии. В 2025-м она сыграла в сериалах «Аллигатор», «Мэр поневоле» и «Золотая кровь».

Кроме того, в разработке находятся такие проекты, как «Северное сияние», «Последний богатырь. Колобок», «Паша», «Намасте, Магадан!», «Между нами, девочками», «Космическая Машка», «Анна К».

Что известно о личной жизни Догилевой

В студенческие годы актриса Татьяна Догилева встречалась с Юрием Стояновым, народным артистом России.

«На первом курсе я была влюблена в Юрия Стоянова. Он был героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. Приехал из Одессы, и у него были деньги. Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий, но к концу второго курса женился на прекрасной девушке», — вспоминала она.

В 1978 году Татьяна Догилева вышла замуж за помощника режиссера Александра. Они познакомились на съемках фильма «Безбилетная пассажирка», где Александр работал осветителем. Но уже через три месяца их брак рухнул.

Вторым мужем Догилевой был сатирик Михаил Мишин. Они были вместе с 1990 по 2008 год. В этом браке у них родилась дочь Екатерина.

«Единственный брак, который я разрушила, был его. Я сказала, что не хочу быть любовницей. Мы расставались, он уходил, потом возвращался. Не все гладко было в этих отношениях, но они закончились браком. Мне нравилось быть женой, мы были интересной парой: он — писатель, я — актриса. Но я не сумела состояться как жена», — рассказывала артистка.

Наследница Догилевой — актриса, жила и работала в США, окончила актерские курсы в Кембридже и Американскую академию драматического искусства. В подростковом возрасте она страдала от анорексии, однако ей удалось справиться с болезнью.

Татьяна Догилева много лет назад неудачно сделала пластическую операцию, сильно изменившую черты ее лица. За последние годы актриса также заметно поправилась.

«Я перешла в другую возрастную категорию и перестала бороться за молодость. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю», — пояснила она в программе «Ты не поверишь!».

Как Догилева боролась с алкоголизмом

В начале 2000-х годов Татьяна Догилева столкнулась с алкогольной зависимостью. В это время ее карьера в кино практически остановилась. Кроме того, в этот период из жизни актрисы ушли ее отец, мать и брат. Догилева признавалась, что ее состояние стало настолько тревожным, что она обратилась за помощью к врачам и была помещена в психиатрическую больницу.

На почве алкоголизма у нее развилась депрессия. Медики вывели Догилеву из запоя, и несколько лет она не употребляла спиртное, но потом отметила день рождения, и все началось заново.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — рассказывала она KP.RU в 2011 году.

Читайте также:

Личная жизнь, рак, наркозависимость, Пугачева: где сейчас певец Шура

Личная жизнь, новые роли, секреты стройности: где сейчас Олеся Судзиловская

Новый фильм Звягинцева «Минотавр»: о чем картина, рецензии, шансы в Каннах