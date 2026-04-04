Личная жизнь, здоровье, отношение к Украине и СВО: где сейчас Юрий Стоянов

Народный артист России Юрий Стоянов прославился благодаря участию в юмористической программе «Городок», а также ролями во многих фильмах и сериалах. Как сложилась личная жизнь актера, что известно о его здоровье?

Как сложилась личная жизнь Юрия Стоянова

Впервые Юрий Стоянов был женат на искусствоведе Ольге Синельченко с 1978 по 1983 годы. В этом браке у них родились двое сыновей — Николай и Алексей. Развод произошел, когда Стоянов встретил другую женщину.

«Я поступил как негодяй и подлец. Бросил жену с двумя маленькими детьми. Как бы я сейчас ни оправдывался, это все разговоры в пользу бедных. У моих сыновей нет отца», — признавался Стоянов.

Актер говорил, что Синельченко сейчас живет во Франции и не поддерживает связь с бывшим мужем. Сыновья также не общаются с отцом, они даже взяли фамилию отчима и стали Хлоповыми.

Со своей второй женой Мариной Венской артист был в браке с 1983 по 1995 год. За это время у них не появилось детей.

Стоянов сейчас женат на женщине по имени Елене. У них есть дочь Екатерина.

Как 68-летний Юрий Стоянов поддерживает здоровье

Юрий Стоянов в свои 68 лет остается в отличной физической форме и полон энергии. Он считает, что занятия спортом в молодости, особенно фехтование, сыграли ключевую роль. Это увлечение не только укрепило его здоровье, но и повлияло на личную жизнь.

В разговоре с KP.RU актер рассказал, что в детстве, после тяжелой болезни, он набрал вес и переживал из-за своей внешности. Чтобы справиться с этим, он занялся спортом. Пробовал разные виды, включая плавание и пятиборье, но по-настоящему увлекся фехтованием на саблях.

Стоянов уделял этому много времени. В итоге он добился успехов и стал мастером спорта. Регулярные занятия помогли ему похудеть и стать увереннее.

В настоящее время Стоянов сохраняет отличную форму, ежедневно проплывая около километра. Он отметил, что с возрастом физические нагрузки становятся труднее, поэтому важно подстраивать активность под свои возможности.

Народный артист также рассказывал, что ежегодно проходит полное обследование организма.

Что Стоянов говорил об Украине и СВО

Юрий Стоянов родился в Одессе, но всегда утверждал, что у него нет украинских корней. Его мать, учительница украинского языка, была русской. Отец, врач-гинеколог, происходил из Болгарии. Поэтому Стоянов часто говорил: «Я наполовину болгарин, наполовину русский».

В феврале 2018 года Стоянов попал в базу украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым. Причиной для внесения в базу послужило участие актера в съемках фильма «Неуловимые», которые проходили на территории полуострова в 2017 году.

Стоянов не комментирует спецоперацию. Он отмечал, что не хочет высказываться на политические темы.

«Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — говорил Стоянов в интервью Надежде Стрелец.

Артист также рассказал, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Особенно негативно к нему относятся в Одессе.

Чем сейчас занимается Юрий Стоянов

Юрий Стоянов продолжает творческую деятельность. Всего артист за годы своей карьеры снялся в более чем 130 картинах. Сейчас в производстве находятся два фильма с актером в главной роли: «На острие-2» и «Дедмобиль».

Продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что Стоянов получает пенсию, сумма выплат превышает 60 тысяч рублей.

«Пенсия наших работающих пенсионеров-артистов зависит от многих факторов. В частности, сколько они держатся на плаву, есть ли звания. В случае с Юрием Стояновым речь идет о чуть более чем 60 тысячах рублей — эта сумма появилась благодаря надбавке за звание заслуженного», — поясняет собеседник агентства.

Дворцов отмечает: не стоит умалять эту сумму, акцентируя внимание на гонорарах Стоянова, которые достигают нескольких сотен тысяч рублей за день.

«Копейки, ни копейки это для него, но деньги каждому нужны. Тем более мы прекрасно понимаем, что все топовые артисты давно заработали себе на безбедную старость. А также жизнь себе, внукам и даже правнукам», — резюмировал продюсер.

