Аномальная жара в Москве и Сибири: погода в РФ 8–14 июня, где ждать снег

Аномальная жара в Москве и Сибири: погода в РФ 8–14 июня, где ждать снег

Жаркая неделя ожидается в центре европейской части и на юге Сибири, в отличие от Бурятии и Чукотки, где все еще случаются заморозки. На Северном Кавказе и Южном Урале не обойдется без сильных дождей с грозами. С прогнозом погоды на неделю 8–14 июня NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Какая погода 8–14 июня будет в Москве и соседних областях

В Москве в понедельник слабая облачность, без осадков. Ночью в диапазоне от +11 до +17 градусов, по области — 8–13, днем — 25–30.

Во вторник местами небольшой дождь, ночью 11–16, днем 23–28 градусов. В среду также не обойдется без осадков, ночью термометры покажут от +13 до +18, днем — 25–30.

В четверг днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью от +15 до +20. Возможен небольшой дождь.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях в понедельник без осадков. Ночью местами до 7–9 градусов, местами до +17, днем преобладающая температура — 25–30 градусов. В последующие сутки начнутся дожди, по ночам от +11 до +18 градусов, днем — в диапазоне от +23 до +30.

На юге Центрального федерального округа — в Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Воронежской, Курской и Белгородской областях — в начале недели без осадков, со вторника начнутся дожди, местами с грозами. Температура в понедельник ночью 9–14 градусов, днем — 24–29, во вторник соответственно — 10–15 и 25–30, в среду и последующие сутки — 12–17 и 26–31.

Что известно о погоде 8–14 июня в Петербурге и на северо-западе РФ

В Карелии, Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях дожди. В ночные часы преобладающая температура в течение недели от +9 до +15 градусов, днем — от +19 до +26. Примерно столько же в Мурманской области, где в начале недели сохранится высокая пожарная опасность.

Санкт-Петербург, Россия Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях местами пройдут дожди. Преобладающая температура в течение недели от +6 до +12 градусов по ночам и от +15 до +23 — в дневные часы (с тенденцией к потеплению к середине недели).

Какая погода на неделе 8–14 июня будет в Поволжье и на Кавказе

В Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях дождливо. По ночам термометры покажут в диапазоне от +9 до +15 градусов, днем — от +20 до +26, наиболее теплым днем недели ожидается понедельник.

Дожди на протяжении всех рабочих дней ожидаются в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областях. В ночные часы здесь в понедельник 9–14 градусов, в последующие сутки — 11–16. Днем — в диапазоне от +22 до +27.

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях 8 и 9 июня без осадков, в среду и четверг местами небольшие дожди. В понедельник ночью 11–16 градусов, к среде столбики термометров поднимутся до 14–19. Днем от +24 до +32 с тенденцией к росту также к 10 июня.

В Адыгее, на Кубани, в Ставрополье и республиках Северного Кавказа ненастно. Сильные дожди с грозами в понедельник ожидаются в Ингушетии, Чечне, Дагестане. Ослабнуть осадки должны ко вторнику, в среду они пройдут местами. Преобладающая температура по ночам — 12–17 градусов, днем — 23–29.

К каким погодным сюрпризам 8–14 июня стоит готовиться на Урале и в Сибири

На Ямале и в ХМАО дожди, по ночам преобладающая температура ожидается в диапазоне от +8 до +14, днем — от +17 до +25 градусов. На востоке Ханты-Мансийского автономного округа прогнозируется высокая пожарная опасность.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областях дожди, местами сильные, грозы. В ночные часы 9–15 градусов, в дневные — 19–25.

На юге Западной Сибири — в Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях — местами дожди и сильная, а местами аномальная жара, в отдельных районах высокая или чрезвычайная пожарная опасность. В дневные часы воздух прогреется до 26–32 градусов, по ночам — от +12 до +18.

В Тыве, Хакасии, Республике Алтай, на юге Красноярского края, в Кемеровской и Иркутской областях в понедельник без осадков, в последующие сутки местами пройдут небольшие дожди. По ночам от +7 до +13 градусов, в дневные часы местами до +30. В большинстве районов этой региональной группы сохранится высокая пожарная опасность.

На севере Красноярского края местами будут идти дожди разной интенсивности. По ночам от +4 до +10 градусов, в дневное время преобладающая температура в диапазоне от +13 до +21.

Как с 8 по 14 июня будет меняться погода на Дальнем Востоке

В Якутии преобладающая температура в начале недели 4–9 градусов по ночам и 13–18 днем. К среде похолодает соответственно до 1–6 и 10–15 градусов. В большинстве улусов ожидаются дожди разной интенсивности. При этом на востоке республики ожидается высокая пожарная опасность. А на арктическом побережье ветер до 17–22 метров в секунду.

На Чукотке в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до –2 градусов, местами мокрый снег. Дневная температура в течение рабочих дней будет колебаться от +6 до +16 градусов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области и на Камчатке по ночам от +2 до +8 градусов, днем — 10–15. Осадки местами возможны в виде дождей, но, несмотря на это, в данных субъектах РФ сохранится высокая пожарная опасность.

В Бурятии местами до +28 градусов, преимущественно без осадков. По ночам преобладающая температура в диапазоне от +5 до +13, в отдельных районах в понедельник возможны заморозки до –4 градусов.

В Забайкалье по ночам от +3 до +9 градусов, днем местами до +27. Осадки возможны в виде небольших дождей.

В Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях местами пройдут дожди. Преобладающая ночная температура — от +3 до +9 градусов, днем в понедельник — 16–21, к среде потеплеет до 20–25.

В Приморье и на Сахалине дожди и холоднее климатической нормы. По ночам термометры покажут от +4 до +10, днем в понедельник 11–16 градусов, во вторник и четверг — 13–18, в среду — 12–17.

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