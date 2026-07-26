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26 июля 2026 в 02:16

Раскрыто число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей

ТАСС: число регионов со средней пенсией свыше 30 тыс. рублей выросло до 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Количество субъектов РФ, где средняя пенсия превышает 30 тыс. рублей, увеличилось за год с 9 до 12, свидетельствуют данные статистики, проанализированные ТАСС. Средний размер пенсии по стране в июне 2026 года составил 25 402 рубля.

В 2025 году высокий уровень пенсионного обеспечения фиксировался в Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Якутии, Чукотке, а также в Мурманской, Магаданской и Сахалинской областях. В 2026 году к ним присоединились Архангельская область, Республика Карелия и Республика Коми.

Рост числа регионов с высокой пенсией объясняется традиционными северными надбавками и районными коэффициентами. Однако разрыв между этими территориями и остальными регионами остается значительным: в среднем по стране пенсия почти на 5 тыс. рублей ниже.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии у неработающих россиян за год вырос примерно на 1,8 тыс. рублей. По информации Социального фонда, в июне средняя пенсия составила 25 838 рублей против 24 005 рублей годом до этого. Кроме того, в 2026 году минимальный размер страховой пенсии составит 14 287,49 рубля. В 2025 году этот показатель составлял 13 278,4 рубля.

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