Вирус Коксаки: симптомы, лечение, инкубационный период — как не заразиться

Лето — время активного распространения вируса Коксаки. Инфекцию чаще всего подхватывают отдыхающие на курортах. Типичные симптомы — высокая температура, боль в горле, а также сыпь на руках и ногах. Сколько длится болезнь, как ее лечат, есть ли способ защититься от заражения — в материале NEWS.ru.

Где можно заразиться вирусом Коксаки

Вирус Коксаки — это один из видов энтеровирусной инфекции, рассказал в беседе с NEWS.ru главный врач медицинского центра, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, чаще всего пациенты привозят тяжелые случаи заболевания с южных курортов.

«Сейчас многие путешествуют в разные страны на море, где живет этот вирус. Он проявляется высокой температурой, интоксикацией, лихорадкой, рвотой, болями в животе и специфическими высыпаниями на теле. Они могут оставаться на коже очень долго — две-три недели, вплоть до того, что через месяц сходят ногти», — подчеркнул врач.

В свою очередь директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с NEWS.ru, что заболевание в неосложненных формах, как правило, длится 7–10 дней.

«Возбудители — РНК-содержащие группы энтеровирусов — преимущественно передаются воздушно-капельным и фекально-оральным путями. Вспышки происходят в летне-осенний период в местах скопления людей: на пляжах, в детских садах и на курортах. В простонародье вирус Коксаки называют „рука-нога-рот“, потому что проявления локализуются на руках, на нижних конечностях, в области лица, преимущественно во рту. У заболевшего появляются болезненные пузырьковые высыпания на ладонях и язвочки в полости рта», — пояснил вирусолог.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как защититься от вируса Коксаки

Защита организма от вируса Коксаки — приобретенный иммунитет, сказал Тимаков. По его словам, необходимо соблюдать гигиену — тщательно мыть руки, а также овощи и фрукты, произрастающие в жарких странах. Заболевших изолируют от окружающих на период лечения, добавил эксперт.

Викулов посоветовал не пить некипяченую воду и воду из открытых водоемов, а также избегать мест скопления людей в периоды подъема заболеваемости. Он подчеркнул, что вакцины от Коксаки нет.

«Переполненные пляжи представляют самую большую опасность, особенно для маленьких детей. Взрослые могут болеть в легкой, малосимптомной форме и заражать несовершеннолетних. Помимо фекального-орального и воздушно-капельного, существует водный путь передачи вируса — через стоячие водоемы при купании, в том числе в бассейнах. Заражение происходит в том случае, если средства дезинфекции не справляются с возбудителем из-за большого количества посетителей», — сказал специалист.

Кто входит в группу риска по Коксаки

В группу риска по Коксаки входят все пациенты, у которых нет иммунитета, и люди с хроническими заболеваниями, подчеркнул Тимаков. Он отметил, что инфекция представляет наибольшую опасность для младенцев.

«Во взрослом возрасте большинство людей имеют иммунитет, так как переболели этим вирусом. Однако для детей, особенно до трехлетнего возраста, Коксаки очень опасен, потому что может вызвать интоксикацию и обезвоживание», — подчеркнул врач.

Викулов добавил, что врачи не проводят специфическое лечение, а назначают симптоматическую терапию по медицинским показаниям. Исходя из клинического диагноза они определяют объем необходимого вмешательства, отметил он.

Кроме младенцев и малолетних детей до пяти лет, в группу риска по вирусу Коксаки входят пациенты с иммунодефицитом, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями, подчеркнул Викулов.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

«В частности, речь идет о пациентах с хроническими тяжелыми заболеваниями сердца после перенесенных миокардитов», — резюмировал специалист.

Ранее заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил, что без своевременной помощи вирус Коксаки может привести к поражениям сердца и мозга. Он отметил, что даже после выздоровления человек остается заразным около трех недель.

«Это поражение сердца в виде миокардита и мозга в виде серозного менингита. Но сейчас мы сталкиваемся с этим редко, потому что пациенты начинают вовремя получать лечение», — заявил Осипов.

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