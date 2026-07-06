Бешенство: что делать при укусе, основные симптомы, какие животные опасны

Бешеная крыса укусила ребенка в Амурской области. Болезнь смертельна в 100% случаев, если сразу не начать лечение. Какие животные переносят вирус, как распознать заражение и что делать при укусе — в материале NEWS.ru.

Как в Амурской области выявили два очага бешенства

За последнюю неделю карантин из-за бешенства ввели в деревне Нижняя Бития Омской области, а также в Новосибирской, Самарской и Нижегородской областях. В двух селах Амурской области были зарегистрированы случаи заболевания у лисицы и крысы, которая укусила ребенка.

В селе Малая Сазанка, расположенном неподалеку от Свободного, сельчане решили потравить грызунов. Одного из них поймал ребенок. Крыса укусила мальчика и вскоре умерла. Родители ребенка отвезли мертвое животное на ветеринарную станцию, сообщили в управлении ветеринарии региона.

«При проведении лабораторных исследований у крысы обнаружено бешенство. Сейчас ребенок получает антирабическую помощь (комплекс экстренных мер, которые принимают медики в случае контакта человека с больным животным. — NEWS.ru)», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалисты выявили бешенство у дикой лисицы в селе Волково под Благовещенском. В обоих очагах заболевания проводятся необходимые мероприятия, включая дезинфекцию. В селе была объявлена внеплановая вакцинация домашних животных.

Какие животные могут заразиться бешенством

Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал NEWS.ru, что бешенством могут заболеть абсолютно все млекопитающие. Среди них наиболее частые переносчики болезни — лисы и енотовидные собаки.

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«Главными источниками и переносчиками бешенства являются лисы, а также бродячие собаки, енотовидные собаки, волки и летучие мыши», — сообщил эколог.

Как у животных проявляется бешенство

Пукалов сообщил, что существует несколько форм протекания болезни. Большинство заболевших животных теряют страх перед человеком, выходят в населенные пункты и ластятся к местным жителям.

«Есть агрессивная форма поведения, когда животное в прямом смысле становится бешеным — бросается на предметы и пытается всех укусить, — сказал эксперт. — Иногда из-за паралича нижней челюсти у них обильно выделяется слюна».

Люди могут встретить бешеных животных в городе, поэтому никогда не стоит приближаться к диким животным в лесу и даже в парке у дома, напомнил эколог. При этом он отметил, что в городских условиях информация о заболевании быстро доходит до ветеринарных служб, которые незамедлительно принимают меры.

«Ежегодная вакцинация домашних питомцев, которые выходят на улицу, обязательна», — предупредил собеседник.

Как распознать бешеное животное

Бешеное животное теряет страх перед человеком, подходит к нему, проявляет агрессию без причины или, наоборот, ластится, рассказал NEWS.ru эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко.

«Лиса чаще всего становится подозрительно бесстрашной. Здоровое животное избегает человека, а больное может выйти днем к дороге, подъезду, детской площадке, подойти к людям или к собаке. Оно не реагирует на крики, шатается, падает, кружится, хватает предметы, а также бросается без явной причины», — отметил эколог.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

По его словам, зараженная бешенством лиса выглядит вялой. Она может зайти во двор или на территорию ЖК.

«Обычный еж при опасности сворачивается, фырчит и уходит. Подозрительно, если он не боится людей, идет им навстречу, шатается, заваливается на бок, делает круги, пускает слюну или пытается кусаться», — заметил Рыбальченко.

Крысы и мыши редко заражаются бешенством. Если грызуны ведут себя странно, не убегают и не ориентируются в пространстве, это повод обратиться в службы дезинфекции или ветеринарного контроля, добавил эксперт.

К каким последствиям может привести укус бешеного животного

Бешенство поражает нервную систему и вызывает тяжелое воспаление мозга. Вирус медленно движется по нервным волокнам от места укуса к спинному и головному мозгу. Если у укушенного человека появились первые симптомы (тошнота, нарушения сна и так далее), то спасти его уже невозможно. Смертность составляет 100%.

Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко сообщил, что бешенство представляет наибольшую опасность для детей.

«Животные чаще кусают несовершеннолетних в голову и лицо, чем взрослых, так как они ниже ростом. Это делает их более уязвимыми к наиболее опасным укусам. У ребенка меньше времени для вакцинации, прежде чем вирус достигнет критической точки», — рассказал доктор NEWS.ru.

По его словам, иммунная система ребенка еще не полностью сформирована и может быть менее эффективной в борьбе с инфекцией. Однако это не является определяющим фактором в случае бешенства, где ключевую роль играет скорость распространения вируса.

Фото: Создано ИИ/Илья Рыбальченко

«Нельзя игнорировать даже небольшой укус, поскольку инфекционные осложнения могут развиться спустя несколько дней после травмы, — напомнил Еременко. — Например, крыса передает такие заболевания, как лептоспироз и болезнь крысиного укуса. Первое, что необходимо сделать, — тщательно промыть рану проточной водой с мылом в течение нескольких минут, обработать антисептиком, наложить чистую повязку и как можно скорее обратиться за медицинской помощью».

Что делать в случае укуса бешеного животного

После укуса, царапины или попадания слюны животного на кожу необходимо срочно промыть рану мыльным раствором в течение 15 минут, водопроводной водой и обработать раствором перекиси водорода, посоветовали в Роспотребнадзоре. Кроме того, следует обработать края раны 5%-м раствором йода и обратиться в травмпункт.

Вирусолог главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что нужно сделать прививку от бешенства.

«Это нечто среднее между профилактической и лечебной вакцинами. Если человек сделал прививку, уже будучи зараженным, она помогает его иммунитету подняться до уровня, останавливающего развитие инфекции», — сказал ученый.

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