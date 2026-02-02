В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения

В Домодедовскую больницу госпитализировали еще одного пациента с подозрением на оспу обезьян, пишут СМИ. Что об этом известно, грядет ли в России эпидемия оспы обезьян, чем она опасна?

Что известно о случаях заражения оспой обезьян в России

Как писал NEWS.ru, в больницу попал 50-летний мужчина. Пациент в состоянии средней степени тяжести был доставлен из Одинцово.

Мужчина сообщил медикам, что ранее контактировал с одним из зараженных — 41-летним жителем Подмосковья. Заболевший почувствовал ухудшение самочувствия около пяти дней назад и обратился к врачам с жалобами на высыпания на лице и повышение температуры тела до 39 градусов. Сейчас медики проводят обследование нового пациента. Параллельно эпидемиологи устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с зараженными.

Ранее стало известно, что заражение оспой обезьян подтвердилось у одного из пациентов в Подмосковье: мужчина рассказал, что его поместили в отдельную палату.

«Диагноз „оспа обезьян“ подтвердился у пациента, который был госпитализирован в Домодедовскую больницу. Состояние пациента удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение», — сообщил пресс-служба Домодедовской больницы.

Пациент по имени Алексей уточнил, что первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса. Также у него поднялась температура до 40 градусов. Алексей добавил, что проживает в Москве около полутора месяцев и давно не выезжал за границу. Он подчеркнул, что не посещал общественные места и не понимает, каким образом мог заразиться.

Чем опасна оспа обезьян, симптомы

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что оспу обезьян взяли под контроль еще в прошлом веке, поэтому беспокоиться о ее опасности не стоит. Он отметил, что в России есть все необходимые средства для диагностики заболевания. По словам эксперта, пациента при подтверждении диагноза изолируют и вылечат.

«Слово „бояться“ никогда не должно быть, даже если бы это была более опасная инфекция, когда человек боится, он остается без защиты. А вот знать эту оспу, конечно же, надо. Ну, мы ее знаем давно», — сказал он.

Онищенко добавил, что оспа обезьян напоминает вирус Нипах способом передачи.

«Передача достаточно интенсивно проходила именно внутри человеческой популяции (в 2020-х в Европе). В этом плане, на этом этапе, оспа обезьян напоминает Нипах, который передается от человека к человеку, но еще затрудненно. То есть и в Нипахе, и в ортопоксвирусной оспе обезьян еще нет механизма передачи, который принципиально изменит ситуацию, если она начнет передаваться воздушно-капельным путем», — пояснил эпидемиолог.

Он подчеркнул, что и в этом случае не исключен механизм передачи воздушно-капельным путем, но для этого нужен очень тесный контакт.

Известно, что оспа обезьян чаще всего передается людям от зараженных диких животных, например, грызунов, при прямом контакте с кровью и биологическими жидкостями, укусах или употреблении плохо обработанного мяса. Передача от человека к человеку возможна через мокроту воздушно-капельным путем, через биологические жидкости, предметы обихода, которыми пользуется зараженный.

Оспа обезьян по клинической картине напоминает натуральную оспу, хотя проходит значительно легче. Инкубационный период заболевания составляет 5–21 день, в среднем — 6–13 дней. Первые проявления болезни: температура более 38,5 градуса, озноб, интенсивная головная боль, сильная слабость, боль в мышцах и спине.

В среднем через 1–3 дня после первых симптомов появляется макулярная сыпь — плоские красные пятна — чаще всего на лице, ладонях и ступнях.

Роспотребнадзор в 2024 году заявил, что не видит риска распространения обезьяньей оспы в России.

