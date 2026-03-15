15 марта 2026 в 10:06

«В чем состоит преступление?»: Такер Карлсон сделал громкое заявление о ЦРУ

Такер Карлсон заявил о планах ЦРУ признать его иноагентом после слов об Иране

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X сообщил о подготовке против него уголовного преследования. По его словам, ЦРУ якобы готовит для Минюста США отчет с требованием привлечь признать его иноагентом. Журналист также допустил, что причиной возможного давления могли стать его высказывания об Израиле.

ЦРУ готовит запрос на уголовное преследование против меня, уголовный отчет в министерство юстиции на основании предполагаемого преступления, которое я совершил. В чем состоит преступление? В том, что я разговаривал с людьми в Иране до войны, — заявил он.

Карлсон уточнил, что речь может идти о применении закона о регистрации иностранных агентов 1938 года. Согласно документу, лица, получающие финансирование от иностранного правительства для лоббирования его интересов, обязаны регистрироваться в Минюсте США. Журналист подчеркнул, что не получал денег от иностранных государств и не является их агентом.

Ранее Карлсон высказал мнение, что потенциальный конфликт между США и Израилем против Ирана имеет глубокие теологические корни. По его словам, истинная цель противостояния выходит далеко за рамки ядерной программы Тегерана.

