Карлсон назвал истинную причину войны США и Израиля против Ирана Карлсон: война США и Израиля против Ирана имеет теологические корни

Американский журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что потенциальный конфликт между США и Израилем против Ирана имеет глубокие теологические корни. По его словам, истинная цель противостояния выходит далеко за рамки ядерной программы Тегерана.

Это война призвана ознаменовать наступление <...> нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими. Это теология, будь она светской или религиозной, это все равно теология. Это вопросы веры, — указал журналист.

Карлсон считает, что текущая эскалация направлена на кардинальную смену исторической эпохи и установление нового мирового порядка. Он полагает, что конфликт движим двумя основными силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом.

Ранее Карлсон назвал Соединенные Штаты страной, «не стоящей того, чтобы за нее воевать», если вооруженные силы государства действительно нанесли удар по иранской школе для девочек. Он также призвал тщательно расследовать данный инцидент.