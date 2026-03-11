Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 02:58

Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем

РИА Новости: батальон БПЛА ВСУ «Люфтваффе» продает под своим брендом кофе и мед

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украинские военные из 422-го отдельного полка беспилотных систем «Люфтваффе» превратили свое подразделение в коммерческий бренд. Как выяснило РИА Новости, они практически не публикуют кадры боевой работы, зато активно рекламируют продукцию с нацистской символикой.

Среди товаров: кофе, джемы, мед, одежда и даже кухонные фартуки. Цены на ассортимент варьируются. В фирменной упаковке с названием подразделения можно приобрести цельнозерновой и молотый кофе: 500 граммов за 500 гривен (около 900 рублей), килограмм — за 800 гривен (примерно 1,4 тыс. рублей). Также в ассортименте мед, медовые пасты, джемы и конфитюры в банках с символикой «Люфтваффе» по цене 150–180 гривен (271–326 рублей).

Помимо съестного, батальон торгует термосами, наклейками, полотенцами, одеждой и даже елочными шарами, украшенными нацистским крестом. Название подразделения, отсылающее к ВВС гитлеровской Германии, используется как полноценный бренд для коммерции, а не для боевых действий.

Ранее сообщалось, что на одном из крупнейших украинских маркетплейсов появилось более двух тысяч товаров с символикой «бандера-смузи». Речь идет о националистическом названии коктейля Молотова. Оно отсылает к украинскому националисту Степану Бандере.

ВСУ
батальоны
продукты
бренды
