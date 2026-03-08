Оператор цифрового телевидения «Триколор» столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса DownDetector. Клиенты сообщают об отсутствии спутникового сигнала на протяжении нескольких дней и невозможности войти в личный кабинет.

Некоторые утверждают, что не загружается изображение, у других не открывается приложение оператора. Сбой в работе спутникового телевидения зафиксирован в нескольких регионах России: Калининградской и Томской областях, где уровень жалоб достиг 11%. Также перебои отмечены в Липецкой и Вологодской областях (по 10%), а в Тверской области — 9% обращений.

Ранее сервисы Федеральной налоговой службы и Роскомнадзора также столкнулись с масштабным сбоем. Что касается ФНС, то 40% обращений касались мобильного приложения, 28% — работы сайта и еще 27% — личного кабинета. В сервисе РКН в 88% случаев не открывался сайт, еще 5% жалоб касались личного кабинета.

До этого сбой произошел в работе нейросети DeepSeek. Пользователи жаловались, что сервер не отвечал, был занят или перегружен. Проблемы в большинстве случаев испытывали жители Новосибирской области.