Фрагменты метеорита повредили дома в юго-западной части Германии

Обломки метеорита повредили несколько жилых домов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии, пишет DPA. В частности, ущерб зданиям зафиксировали в регионах Хунсрюк и Айфель, а также в городе Кобленц.

Согласно информации источников СМИ, раскаленное небесное тело попало в крышу жилого дома в кобленцком районе Гюльс. Пострадавших в результате инцидента зафиксировано не было. Правоохранители заявили, что опасность миновала. Тем не менее, точная информация о размерах ущерба не обнародована. Жители шести земель сообщили о случившемся в социальных сетях.

Они описали увиденное как «светящийся объект с коротким огненным шлейфом» или «огненную вспышку в небе». Некоторые из очевидцев предположили, что видели запуск ракеты. Однако никакой угрозы безопасности обнаружено так и не было.

Ранее жители японского региона Канто на острове Хонсю стали свидетелями падения яркого огненного шара. Объект был зафиксирован в 20:59 по местному времени камерами видеонаблюдения и видеорегистраторами в Токио, Кавасаки, а также в префектуре Канагава.