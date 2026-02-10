В небе над Токио и горой Фудзи заметили огненный шар Очевидцы сняли на видео полет болида над японским регионом Канто

Жители японского региона Канто на острове Хонсю стали свидетелями падения яркого огненного шара. Объект был зафиксирован в 20:59 по местному времени камерами видеонаблюдения и видеорегистраторами в Токио, Кавасаки, а также в префектуре Канагава.

Светящееся небесное тело пролетело на фоне горы Фудзи, что вызвало активное обсуждение в японском сегменте соцсетей. Уникальные кадры полета болида были получены из различных источников, включая обсерваторию в Нагано и метеорологический кружок одной из токийских старших школ. Видеозаписи, сделанные в деревнях у подножия Фудзи и в городских агломерациях, запечатлели момент прохождения шара через плотные слои атмосферы.

Ранее очевидцы заметили метеорит над провинциями Турции Адана и Малатья. Яркая вспышка, осветившая ночное небо на несколько секунд, была запечатлена на видеорегистратор проезжающей машины. Инцидент произошел вечером 2 января. Объект быстро пролетел по небу и исчез, снизившись к линии горизонта.