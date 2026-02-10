В небе над Токио и горой Фудзи заметили огненный шар

Жители японского региона Канто на острове Хонсю стали свидетелями падения яркого огненного шара. Объект был зафиксирован в 20:59 по местному времени камерами видеонаблюдения и видеорегистраторами в Токио, Кавасаки, а также в префектуре Канагава.
Светящееся небесное тело пролетело на фоне горы Фудзи, что вызвало активное обсуждение в японском сегменте соцсетей. Уникальные кадры полета болида были получены из различных источников, включая обсерваторию в Нагано и метеорологический кружок одной из токийских старших школ. Видеозаписи, сделанные в деревнях у подножия Фудзи и в городских агломерациях, запечатлели момент прохождения шара через плотные слои атмосферы.
Ранее очевидцы заметили метеорит над провинциями Турции Адана и Малатья. Яркая вспышка, осветившая ночное небо на несколько секунд, была запечатлена на видеорегистратор проезжающей машины. Инцидент произошел вечером 2 января. Объект быстро пролетел по небу и исчез, снизившись к линии горизонта.