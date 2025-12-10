ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 08:45

У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли защитный луч

Астроном Леб: у 3I/ATLAS нашли защитный луч для расчистки пути

Межзвездный объект 3I/ATLAS Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: NASA/ESA/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У космического объекта 3I/ATLAS, который также называют инопланетным кораблем, нашли защитный луч, заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб. По его мнению, которое приводит канал Astronomy Vibes в соцсети X, луч может использоваться для расчистки пути.

Леб пояснил, что в ходе анализа снимков кометы NASA HiRISE заметил странное расширение перед объектом. Он считает, что такой след может быть лучом света или потоком частиц, который космический аппарат выпускает для удаления микрометеороидов.

Ранее астроном заявил, что 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами. Леб добавил, что на карте отчетливо видны «два потока, исходящих от объекта».

До этого стало известно, что космический телескоп NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) зафиксировал 3I/ATLAS за два месяца до его официального открытия. Новый анализ архивных данных позволил установить этот факт и выявил необычные детали. В частности, ученые обнаружили небольшое, но систематическое смещение реальной позиции объекта относительно расчетной. Это может указывать как на негравитационные эффекты, так и на особенности калибровки инструментов.

космос
ученые
астрономы
небесные тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это риск»: экс-министр назвал главную угрозу для экономики России
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическая осень
В Госдуме сделали одно предложение по похоронным пособиям
«Заинтересованность»: МИД России о сотрудничестве с США в Арктике
Фигуранты дела Долиной объяснили, как оказались должны миллионы рублей
Федора Бондарчука заметили в компании бывшей жены
«Повод задуматься»: популярный у детей блогер высказался о запрете Roblox
Стало известно об атаке четвертого беспилотника на Москву
«Дали белого порошка»: Зеленского жестко высмеяли после поездки в Лондон
Бывший российский чиновник лишился имущества на 300 млн рублей
Фортепиано придавило 11-летнего школьника на перемене
У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли защитный луч
Мошенники придумали новый способ обмана под видом архивов с фотографиями
Таиланд начал масштабную операцию из-за конфликта с Камбоджей
Женщина без сознания в машине скорой помощи стала жертвой врача-маньяка
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Собянин сообщил о повторной атаке БПЛА на Москву
Солдаты ВСУ решили переодеться «в розовое»
ВСУ попытались атаковать Москву
Новогоднее чудо в тарелке: фаршированные кальмары с трюфельным рисом
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.