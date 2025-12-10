У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли защитный луч

У космического объекта 3I/ATLAS, который также называют инопланетным кораблем, нашли защитный луч, заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб. По его мнению, которое приводит канал Astronomy Vibes в соцсети X, луч может использоваться для расчистки пути.

Леб пояснил, что в ходе анализа снимков кометы NASA HiRISE заметил странное расширение перед объектом. Он считает, что такой след может быть лучом света или потоком частиц, который космический аппарат выпускает для удаления микрометеороидов.

Ранее астроном заявил, что 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами. Леб добавил, что на карте отчетливо видны «два потока, исходящих от объекта».

До этого стало известно, что космический телескоп NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) зафиксировал 3I/ATLAS за два месяца до его официального открытия. Новый анализ архивных данных позволил установить этот факт и выявил необычные детали. В частности, ученые обнаружили небольшое, но систематическое смещение реальной позиции объекта относительно расчетной. Это может указывать как на негравитационные эффекты, так и на особенности калибровки инструментов.