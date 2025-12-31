На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава

Пассажирский поезд №442 Ростов — Адлер был вынужденно остановлен по техническим причинам в ночь на 31 декабря, передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Состав застрял на перегоне между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском крае. Вынужденная остановка привела к сбою в расписании еще 19 пассажирских поездов.

Из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети, — рассказали в СКЖД.

По информации ведомства, время задержки составов достигает пяти часов. Специалисты уже приступили к устранению неисправности. СКЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства в предпраздничные сутки.

Ранее из-за схода локомотива в Ростовской области на Северо-Кавказской железной дороге задержаны восемь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно. Опоздание составов, включая рейс из Симферополя в Санкт-Петербург, составляло более полутора часов.

До этого на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. В ведомстве уточнили, что инцидент привел к задержкам движения, пострадавших нет.