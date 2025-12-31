Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 08:11

На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава

Поезд Ростов — Адлер парализовал движение на участке СКЖД

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пассажирский поезд №442 Ростов — Адлер был вынужденно остановлен по техническим причинам в ночь на 31 декабря, передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Состав застрял на перегоне между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском крае. Вынужденная остановка привела к сбою в расписании еще 19 пассажирских поездов.

Из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети, — рассказали в СКЖД.

По информации ведомства, время задержки составов достигает пяти часов. Специалисты уже приступили к устранению неисправности. СКЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства в предпраздничные сутки.

Ранее из-за схода локомотива в Ростовской области на Северо-Кавказской железной дороге задержаны восемь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно. Опоздание составов, включая рейс из Симферополя в Санкт-Петербург, составляло более полутора часов.

До этого на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. В ведомстве уточнили, что инцидент привел к задержкам движения, пострадавших нет.

Краснодарский край
транспорт
поезда
пассажирские поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Герасимов раскрыл, какую задачу поставил Путин перед войсками на 2026 год
На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава
Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить
ВС России в щепки разнесли блиндажи ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря
Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении
Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом
В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами
Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре
Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»
В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС
Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири
Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.