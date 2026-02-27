Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку военных на Украину

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не стала исключать возможность отправки нидерландских военных на Украину, передает Telegraaf. При этом она подчеркнула, что в этом вопросе нельзя торопиться и необходимо все тщательно взвесить.

При принятии решения важно учитывать, что речь идет о жизнях голландских граждан, добавила она. Также необходимо принимать во внимание множество обстоятельств, включая мандат на такую операцию, заключила Дилан Йешилгез-Зегериус.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила NEWS.ru: Вооруженные силы России будут рассматривать любые иностранные воинские контингенты на Украине как свою законную цель. Так она прокомментировала подготовку Великобритании к возможной отправке штаба численностью 70 человек на украинскую территорию.

До этого британские СМИ сообщили, что все больше стран — участниц «коалиции желающих» в частном порядке признают: их планы по отправке «миротворцев» на Украину напрямую зависят от позиции Москвы. По данным источников, это ставит под угрозу англо-французскую инициативу.