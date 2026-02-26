В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину

Вооруженные силы России будут рассматривать любые иностранные воинские контингенты на Украине как свою законную цель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Так она прокомментировала подготовку Великобритании к возможной отправке штаба численностью 70 человек на украинскую территорию.
Наша позиция неизменна, она хорошо известна. Любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации. И так называемая британская составляющая не станет исключением, — сказала представитель МИД.
По словам Захаровой, если Лондон действительно решит направить военных на Украину, ответственность за жизни подданных Соединенного Королевства будет лежать исключительно на британских властях.
В Лондоне преднамеренно продолжают держать на плаву тему иностранной интервенции на Украине. И, хорошо понимая неприемлемость подобного сценария для России, используют его в качестве инструмента для подрыва процесса мирного урегулирования. Чтобы киевская клиентура просто, видимо, воевала дальше до последнего украинца, — добавила дипломат.
Ранее британские СМИ сообщили, что все больше стран — участниц «коалиции желающих» в частном порядке признают: их планы по отправке «миротворцев» на Украину напрямую зависят от позиции Москвы. По данным источников, это ставит под угрозу англо-французскую инициативу.