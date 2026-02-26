Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:34

В МИД раскрыли, к чему приведет отправка западных военных на Украину

Захарова: любые иностранные контингенты на Украине станут законной целью ВС РФ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы России будут рассматривать любые иностранные воинские контингенты на Украине как свою законную цель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. Так она прокомментировала подготовку Великобритании к возможной отправке штаба численностью 70 человек на украинскую территорию.

Наша позиция неизменна, она хорошо известна. Любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации. И так называемая британская составляющая не станет исключением, — сказала представитель МИД.

По словам Захаровой, если Лондон действительно решит направить военных на Украину, ответственность за жизни подданных Соединенного Королевства будет лежать исключительно на британских властях.

В Лондоне преднамеренно продолжают держать на плаву тему иностранной интервенции на Украине. И, хорошо понимая неприемлемость подобного сценария для России, используют его в качестве инструмента для подрыва процесса мирного урегулирования. Чтобы киевская клиентура просто, видимо, воевала дальше до последнего украинца, — добавила дипломат.

Ранее британские СМИ сообщили, что все больше стран — участниц «коалиции желающих» в частном порядке признают: их планы по отправке «миротворцев» на Украину напрямую зависят от позиции Москвы. По данным источников, это ставит под угрозу англо-французскую инициативу.

