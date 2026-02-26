Захарова раскрыла правду о «стратегических переговорах» РФ и США в Женеве Захарова опровергла наличие переговоров РФ и США по стратегической стабильности

Сообщения о якобы прошедших в Женеве переговорах между Россией и США по вопросам стратегической стабильности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что никаких переговоров на эту тему между сторонами не ведется, передает корреспондент NEWS.ru.

Дипломат подтвердила, что в рамках сегмента высокого уровня Конференции по разоружению действительно состоялась беседа российских и американских представителей. Однако Захарова пояснила, что это был лишь рутинный дипломатический контакт, а не переговоры. По ее словам, российская сторона просто откликнулась на просьбу американских коллег выслушать их позицию.

При этом ничего принципиально нового не прозвучало. Попытки описывать данную встречу, которая не выходила за рамки поддержания рутинных дипломатических контактов, как некие переговоры, совершенно оторваны от реальности, — подчеркнула спикер МИД РФ.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в американском Госдепе сообщало, что американские дипломаты в Женеве якобы обсудили с представителями России возможность заключения обновленного многостороннего соглашения, которое придет на смену действующему договору СНВ. По словам авторов, Вашингтон стремится расширить формат дискуссий по контролю над вооружениями.