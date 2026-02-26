Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:14

Экс-депутат Рады объяснил, почему переговоры в Женеве зашли в тупик

Экс-нардеп Царев: переговоры по Украине зашли в тупик из-за территорий Донбасса

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик из-за вопроса территорий Донбасса, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, нынешняя ситуация выгодна украинским властям, которые изначально могли не быть заинтересованы в мирном диалоге.

Судя по всему, переговоры по урегулированию украинского кризиса зашли в тупик. Киев не хочет уступать Донбасс. Москва тоже не пойдет на уступки. По этой причине переговорный процесс между Россией и Украиной мог быть отложен. Это изначальный план Киева — срывать, тянуть переговоры. Я не знаю, поменяется ли что-нибудь после разговора Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) с Владимиром Зеленским (президент Украины. — NEWS.ru). Посмотрим, — высказался Царев.

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины стартовала в швейцарской Женеве. По данным британских журналистов, от Киева на переговоры прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а от Вашингтона — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

