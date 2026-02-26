В работе ChatGPT возникли серьезные сбои

Пользователи ChatGPT сталкиваются с высоким уровнем ошибок и сбоями в работе нейросети, следует из данных сервиса OpenAI Status. Проблемы фиксируются на протяжении часа.

В сообщении сервиса уточняется, что работа над устранением сбоя ведется. Недавно пользователи жаловались, что в ChatGPT появилось много ошибок при генерировании иллюстраций.

Компания OpenAI сообщала, что с 13 февраля из основного сервиса ChatGPT были удалены четыре устаревшие модели, включая GPT-5 (Instant и Thinking), GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. Для разработчиков, подключающихся через API, доступ к этим версиям сохранится. В компании заявили, что GPT-4o снимают с поддержки, поскольку все ее возможности теперь доступны в новых версиях. Первоначально модель признали устаревшей после выхода GPT-5, однако позже ее временно восстановили для подписчиков ChatGPT Plus и Pro.

Ранее исполняющий обязанности главы Агентства кибербезопасности США Мадху Готтумуккала загрузил служебные документы с ограниченным доступом в общедоступную версию ChatGPT. Теперь эти материалы, загруженные в публичную нейросеть, могут быть доступны разработчику и использоваться в ответах другим пользователям.