Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:58

В работе ChatGPT возникли серьезные сбои

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пользователи ChatGPT сталкиваются с высоким уровнем ошибок и сбоями в работе нейросети, следует из данных сервиса OpenAI Status. Проблемы фиксируются на протяжении часа.

В сообщении сервиса уточняется, что работа над устранением сбоя ведется. Недавно пользователи жаловались, что в ChatGPT появилось много ошибок при генерировании иллюстраций.

Компания OpenAI сообщала, что с 13 февраля из основного сервиса ChatGPT были удалены четыре устаревшие модели, включая GPT-5 (Instant и Thinking), GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. Для разработчиков, подключающихся через API, доступ к этим версиям сохранится. В компании заявили, что GPT-4o снимают с поддержки, поскольку все ее возможности теперь доступны в новых версиях. Первоначально модель признали устаревшей после выхода GPT-5, однако позже ее временно восстановили для подписчиков ChatGPT Plus и Pro.

Ранее исполняющий обязанности главы Агентства кибербезопасности США Мадху Готтумуккала загрузил служебные документы с ограниченным доступом в общедоступную версию ChatGPT. Теперь эти материалы, загруженные в публичную нейросеть, могут быть доступны разработчику и использоваться в ответах другим пользователям.

нейросети
сбои
сервисы
ChatGPT
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.