Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН

Российские власти определились со сроками блокировки Telegram, утверждают СМИ. Когда возможна окончательная блокировка мессенджера, как развивались события вокруг Telegram, где он останется доступен?

Когда в России заблокируют Telegram

Мессенджер Telegram будет заблокирован «в первых числах апреля», утверждают источники СМИ, знакомые с обсуждениями темы в профильных ведомствах.

Два источника в Кремле назвали это «окончательным решением». В числе ключевых причин блокировки называют тот факт, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий с использованием Telegram.

При этом к апрелю Telegram будет работать только в зоне СВО, утверждают источники, близкие к Кремлю. Ранее некоторые военкоры и авторы военно-патриотических каналов утверждали, что мессенджер стал ключевым средством связи для войск на фронте и его блокировка существенно ударит по боевым подразделениям на передовой; пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что «не может себе представить», чтобы военные зависели от иностранного мессенджера.

Роскомнадзор не подтвердил, но и не опроверг сообщения о скорой блокировке Telegram.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявил Роскомнадзор, комментируя сообщения СМИ.

С точно таким же заявлением РКН выступил 17 февраля, когда СМИ сообщили, что Telegram будет заблокирован с 1 апреля.

Как развивались события вокруг блокировки Telegram

9 февраля пользователи Telegram в России столкнулись с проблемами в работе мессенджера: плохо загружались фото и видео, у некоторых пользователей мессенджер и вовсе перестал работать.

На следующий день Роскомнадзор официально объявил о «замедлении» Telegram. Причиной назвали тот факт, что мессенджер «нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма».

11 февраля Таганский суд в Москве рассматривал восемь административных протоколов против Telegram — руководство мессенджера не выполнило ряд требований РКН, в первую очередь в отношении «приземления», то есть регистрации юрлица в России.

В Госдуме при этом заверяли NEWS.ru, что «никто не хочет полной блокировки Telegram», идут переговоры с руководством мессенджера в поисках компромисса.

15 февраля глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский также заверил СМИ, что власти России не добиваются блокировки Telegram, а «просто хотят, чтобы мессенджер выполнял российские законы».

18 февраля глава Минсвязи Максут Шадаев заверил, что Telegram не планируется ограничивать в зоне СВО. По его словам, руководство Telegram проигнорировало «150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков» и прочего. Количество совершенных с помощью Telegram преступлений исчисляется десятками тысяч.

«По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — заявил Шадаев.

Реакции, как восприняли в России новости о возможной блокировке Telegram

Депутат Госдумы Александр Ющенко в разговоре с NEWS.ru допустил, что Telegram могут заблокировать в России в начале апреля. При этом у IT-комитета Госдумы такой информации нет.

«Это продолжение многосерийного сериала, который начался несколько месяцев назад, продолжается каждый день. Такой информации в нашем комитете не было. Если принято будет решение, то оно реализуется. Гадать на кофейной гуще смысла нет. Как я оцениваю возможность блокировки Telegram? Я считаю, что в наше время может быть все, что угодно», — развел руками Ющенко.

Многие восприняли новые сообщения СМИ скептически.

«Мальчик столько раз кричал: „Волки, волки!“, <...> что, когда ему заблокировали Telegram, он ничего и не заметил». Лев Толстой, детские рассказы», — иронизирует автор Telegram-канала Win-Win.

