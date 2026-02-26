Алименты вырастут в разы: новые правила, сколько надо платить

С 1 марта 2026 года изменится порядок начисления алиментов на детей, что в ряде случаев увеличит сумму выплаты в три раза. Что об этом известно?

Как изменится размер алиментов

Согласно постановлению правительства России, размещенному на сайте официального публикования правовых актов, если раньше минимальная сумма алиментов рассчитывалась исходя из МРОТ, то теперь органы соцзащиты будут ориентироваться на среднемесячную номинальную начисленную зарплату в регионе проживания заявителя. Если алименты выплачиваются по решению суда, в доход семьи засчитают реально полученную сумму — ее можно указать в заявлении.

В случаях, когда судебное решение передано приставам, Социальный фонд РФ получит информацию автоматически через систему межведомственного взаимодействия. Новая минимальная сумма алиментов, которая будет приниматься во внимание при оценке нуждаемости, составит четверть от средней региональной зарплаты на одного ребенка, треть — на двоих детей и половину — на трех и более.

«Порядок взыскания и исчисления алиментов не изменяется. Речь идет именно об их расчете при назначении единого пособия от государства. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от среднемесячной зарплаты региона. Ранее пособие исчислялось относительно МРОТ», — пояснила «Газете.Ru» старший юрист юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Алена Селина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель юридического центра «Новикова&Партнеры» Ольга Новикова добавила, что новые правила не меняют общий порядок уплаты алиментов, но напрямую влияют на оценку доходов семьи.

«Сейчас, допустим, есть отец, но родители не женаты. У мамы должны быть минимальные алименты (по нотариальному или устному соглашению) в размере 25% от МРОТ— 5610 рублей в 2025 году (МРОТ 22 440 рублей в 2025 году)», — сказала она.

Теперь, когда рассчитывать будут исходя из среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предшествующий год, минимальные суммы алиментов будут другими. Новикова отметила, что, например, в Краснодарском крае размер среднемесячной номинальной зарплаты в 2024 году составлял 70 410 рублей. Тогда по новым правилам у заявителя из Краснодарского края в разводе с одним ребенком в доход засчитают 17 602,50 рубля алиментов в месяц.

Как наказывают за неуплату алиментов

С 25 мая 2025 года в России работает электронный реестр ФССП, куда вносятся данные о злостных неплательщиках, привлеченных к ответственности или объявленных в розыск. Сведения общедоступны, и работодатели при приеме на работу и заключении договоров ГПХ обязаны проверять кандидатов по этому реестру. При обнаружении должника работодатель должен начать удержание алиментов.

Кроме того, за неуплату алиментов грозит административная ответственность, предупредил адвокат Олег Ритман. Эксперт подчеркнул, что нарушителя могут ждать до 15 суток ареста или штрафы на сумму до 20 тысяч рублей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Административная ответственность применяется, если прошло более двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, и за этот период должник не предпринял никаких действий для погашения задолженностей перед ребенком. В судебном порядке в отношении неплательщика могут использоваться обязательные работы на период до 150 часов; административный арест на 15 суток; штрафы на сумму до 20 тысяч рублей», — пояснил Ритман.

По его словам, главная задача — побудить закрыть долги по алиментам. Адвокат обратил внимание, что в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность. Так, при злостном уклонении от уплаты алиментов, сокрытии дохода и использовании мошеннических схем нарушителю могут назначить исправительные работы, арестовать на три месяца или лишить свободы сроком до одного года.

Читайте также:

Умерла звезда «Снежной королевы» Климова: что известно, последние дни, роли

Почему не работает Telegram сегодня, 26 февраля: причины, сроки блокировки

Магнитные бури сегодня, 26 февраля: что будет завтра, перепады настроения