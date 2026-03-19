19 марта 2026 в 17:20

Тоскливые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве ожидается умеренный ветер. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 20 по 23 марта, ждать ли тоскливых дождей и тепла до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По данным метеорологических центров, в Москве в период с 20 по 23 марта днем воздух будет прогреваться до +4 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до −1 градуса. Ожидается также переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер умеренный, 4 м/с. Атмосферное давление будет держаться в пределах 742–743 мм ртутного столба, влажность — около 71–74%.

Ранее синоптик Михаил Семенов предупреждал, что в конце марта в российской столице могут выпасть осадки в виде мокрого дождя или снега.

«Расслабляться точно не стоит, поскольку март традиционно считается довольно коварным месяцем. Вполне вероятно, что мы еще увидим и снегопады, и ледяные дожди, и резкие температурные перепады», — говорил он NEWS.ru.

Таким образом, в конце недели в Москве не стоит ждать тоскливых дождей и тепла до +5 градусов.

Какая погода будет в Москве в конце марта

По информации метеорологических центров, 24 и 25 марта в Москве днем ожидается около +5 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до нуля градусов. Осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Влажность воздуха снизится до 69–70%, что сделает погоду более комфортной. Атмосферное давление останется в пределах нормы, около 743–744 мм ртутного столба.

С 26 по 31 марта дневные температуры в российской столице будут повышаться до +9 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров будут опускаться до +1 градуса.

Вячеслав Филиппов
