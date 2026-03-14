14 марта 2026 в 19:21

Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать

В конце марта в Москве могут выпасть осадки в виде мокрого дождя или снега, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 марта, ждать ли порывистых ветров и холода до -5 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце марта

По словам Михаила Семенова, март считается коварным месяцем, поэтому осадки могут выпадать еще в смешанной фазе.

«Расслабляться точно не стоит, поскольку март традиционно считается довольно коварным месяцем. Вполне вероятно, что мы еще увидим и снегопады, и ледяные дожди, и резкие температурные перепады», — рассказал синоптик.

По данным метеоцентров, в Москве в период с 21 по 23 марта днем воздух будет прогреваться до +4 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер умеренный, 4 м/с. Атмосферное давление будет держаться в пределах 742–743 мм ртутного столба, влажность — около 71–74%.

Во вторник и среду, 24 и 25 марта, днем ожидается около +5 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до 0 градусов. Осадков не прогнозируется, небо будет преимущественно облачным с прояснениями. Влажность воздуха снизится до 69–70%, что сделает погоду более комфортной. Атмосферное давление останется в пределах нормы, около 743–744 мм ртутного столба.

С 26 по 31 марта дневные температуры будут повышаться до +9 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров будут опускаться до +1 градуса.

Таким образом, в российской столице в конце марта порывистых ветров и холода до -5 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце марта

Согласно прогнозам ведущих метеорологических служб, с 20 по 31 марта 2026 года в Санкт-Петербурге ожидается постепенное повышение дневных температур, увеличение количества солнечных часов и окончательный переход к устойчиво положительным значениям к концу периода.

В период с 20 по 25 марта температура воздуха днем составит от +4 до +6 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. Ветер будет слабым, до 1 метра в секунду. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.

С 26 по 31 марта дневная температура в Северной столице поднимется до +7 градусов. Ночью ожидаются похолодания до 0 градусов. Вероятны осадки в виде дождя или мокрого снега. Давление составит 752 мм ртутного столба.

Иван Смирнов
