ВСУ атаковали здание в городе-спутнике Запорожской АЭС ВСУ нанесли ночной удар по зданию в Энергодаре с банком и приемной КПРФ

Вооруженные силы Украины совершили ночную атаку на здание в Энергодаре в Запорожской области, в котором располагаются банк, почта и приемная КПРФ, сообщили в пресс-службе администрации города. Согласно информации, которую приводит РИА Новости, удар спровоцировал пожар.

Ночью был удар по жилому зданию, где на первом этаже расположены ПСБ, общественная приемная КПРФ, отделение почты. В результате атаки был пожар, — сообщили в пресс-службе Энергодара.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к городу. По его данным, аппараты были уничтожены в районах Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

В оперативном штабе Белгородской области ранее заявили, что один мирный житель погиб, а еще один получил ранения из-за атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на промышленное предприятие в приграничном районе региона. Инцидент случился в поселке Отрадовский Краснояружского округа.