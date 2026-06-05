В Приднестровье ответили Кишиневу насчет вывода российских миротворцев

Приднестровье выступает против вывода российских миротворцев из зоны безопасности на Днестре до окончательного урегулирования конфликта, заявил ТАСС глава комитета по внешней политике Верховного совета республики Андрей Сафонов. Депутат подчеркнул, что этот вопрос должен решаться на переговорах с участием международных посредников в формате «пять плюс два», которые в настоящее время блокирует Кишинев.

Сафонов напомнил, что народ Приднестровья на референдуме 2006 года высказался за сохранение российских миротворцев. По его словам, именно эти силы в 1992 году остановили кровопролитный конфликт, развязанный тогдашними властями Молдавии.

Вопрос вывода российских военных, на котором настаивают власти Молдавии, может быть решен только после окончательного урегулирования приднестровского конфликта за столом переговоров с участием международных посредников в рамках формата «пять плюс два», — сказал парламентарий.

Ранее посол в Молдавии Олег Озеров заявил, что Россия никогда не отказывалась от вывода миротворцев с территории Приднестровья. По его словам, такое решение может быть принято только по результатам переговоров по урегулированию в регионе в формате «пять плюс два».