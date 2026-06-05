Посол раскрыл, в каком случае миротворцы могут покинуть Приднестровье Посол Озеров: миротворцы могут покинуть ПМР, если так решат на переговорах

Россия никогда не отказывалась от вывода миротворцев с территории Приднестровья, заявил на полях Петербургского международного экономического форума посол РФ в Молдавии Олег Озеров. По его словам, которые передает NEWS.ru, такое решение может быть принято только по результатам переговоров по урегулированию в регионе в формате «5 + 2».

Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. <...> Мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров на основе международно признанного формата <...> «5 + 2», — подчеркнул дипломат.

В переговорах в формате «5 + 2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников, а Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей состоялось в 2019 году в Братиславе.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов и экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что руководство Молдавии применяет меры давления в отношении властей ПМР. Он уточнил, что Кишинев намеренно «душит» Приднестровский регион, начав с экономических ограничений, а затем перейдя к энергетическим.