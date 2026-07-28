Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем

Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), сообщили на сайте МИД Приднестровья. В Тирасполе считают, что Кишинев пытается спекулировать на теме встречи переговорщиков в формате «1+1».

По предварительной информации, власти ПМР не раз предлагали конкретную повестку и дату встречи сторон. При этом вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь говорил, что они не могут договориться о месте проведения мероприятия. По мнению представителей дипведомства, Кишинев отказывается от согласования содержательных вопросов повестки.

Дипломаты отметили, что Киверь старается скрыть свою недоговороспособность. По их словам, то, что в Молдавии не знают стандартных норм проведения переговоров, не освобождает местные власти от ответственности.

Ранее глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский предложил Кишиневу безбарьерное экономическое сотрудничество. Он отметил, что инициатива направлена на благо людей и улучшение качества их жизни. С его слов, в Приднестровье готовы обсуждать все предложения, которые служат этим целям.