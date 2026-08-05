Патрушев предложил Бразилии совместную арктическую программу

Москве и Бразилиа необходимо разработать и реализовать совместную программу полярных исследований, консолидировав потенциал профильных институтов двух государств, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в бразильской столице. Российская сторона выразила готовность передать бразильским партнерам наработанные компетенции в проектировании и строительстве судов ледового класса, передает РИА Новости.

Считаем важным в контексте растущего интереса Бразилии к освоению Арктики и Антарктики разработать и запустить комплексную программу полярных исследований, объединив усилия целого ряда исследовательских институтов наших стран, — сказал Патрушев.

Помощник президента уточнил, что в составе российской делегации в Бразилиа присутствует директор Арктического и Антарктического НИИ Александр Макаров. Он проявляет большую заинтересованность в совместной работе, сказал Патрушев.

Ранее российская делегация на сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) заявила о непризнании одностороннего расширения Соединенными Штатами границ континентального шельфа. По мнению Москвы, решение Вашингтона, принятое в 2023 году в отношении Арктики и Берингова моря, не соответствует международной практике и установленным процедурам.