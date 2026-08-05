Политолог объяснил, почему Ирландия решила «открыть охоту» на судна России

Готовность Ирландии поддержать пиратские действия Франции и Великобритании в отношении России продиктована давлением ЕС и НАТО — власти этого государства решили следовать общей линии объединений, заявил в беседе с ОТР политолог Дмитрий Журавлев. Страна расширила полномочия военных в море, а именно разрешила им высаживаться на борт иностранных кораблей. При этом долгое время Ирландия вела нейтральную внешнюю политику.

[Решения властей Ирландии] — это, скорее всего, именно следование линии [НАТО и ЕС]. Это не навязанное решение, а решение такое: «Ребят, ну вы уже из детского садика вышли, давайте, снимайте шортики, надевайте брюки». Ирландцы же не на нас ориентируются сейчас по морским перевозкам, а на все остальные страны мира, чтобы они от [Великобритании] не разбежались, — высказался Журавлев.

Он отметил, что действия Ирландии вряд ли отразятся на России. По его словам, линия поведения РФ на море останется прежней.

Ранее посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что РФ предупредила Ирландию о серьезных последствиях в случае попыток Дублина осуществить акты морского пиратства против торговых судов под предлогом нарушения санкционного режима. Недавно в стране вступили в силу законодательные изменения, которые дают вооруженным силам «легальную» возможность высадки на морские суда при обвинении в нарушении антироссийских санкций.